«Манчестер Сити» — «Брюгге»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 29 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.78.

«29 января «Манчестер Сити» сыграет с «Брюгге» в финальном туре ЛЧ. Важнейшая игра, по сути, за право участия в плей-офф. Интрига большая, особенно с учётом нестабильных выступлений «горожан».

В прошлом туре ЛЧ сильно усложнил себе жизнь «Ман Сити», уступив «ПСЖ». Причём всё у него шло к победе, к середине второго тайма он вёл 2:0, но умудрился четыре раза пропустить. Тут стоит похвалить и парижан, сумели они найти силы и мотивацию при таком счёте.

Команда Гвардиолы в итоге опустилась из топ-24 – на 25-е место. Теперь она не попадает вообще в плей-офф. Так что сейчас последний шанс для клуба окончательно не испортить себе сезон. И с соперником «Сити» повезло. «Брюгге» имеет на три очка больше, а его разница забитых и пропущенных мячей хуже. Так что, выиграв этот матч, представитель Англии точно вернётся в топ-24.

У «Брюгге» же тяжёлая ситуация. Причём он как раз неплохо проводил последние встречи ЛЧ — одолел «Астон Виллу» (1:0), сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0). Но всё равно он может выпасть из топ-24. Да, между ним и «Сити» есть ещё четыре клуба, выше которых может оказаться бельгийская команда, даже если проиграет. Но вероятность такого события невысока — у большинства преследователей чёрно-синих лучше разница забитых и пропущенных голов. Так что «Брюгге» тут желательно просто не уступать.

И в общем-то, чёрно-синие находятся в достаточно неплохой форме. Помимо успехов в ЛЧ, они также давно не проигрывали и в домашнем чемпионате. В последнем туре они прервали серию побед, поделив очки с «Кортрейком» (1:1). Но в самом турнире «Брюгге» всё ещё борется за лидерство. «Ман Сити» же пока даже не думает о погоне за «Ливерпулем» с первой строчки в АПЛ. Из-за небольшого кризиса в конце 2024 года «горожане» сильно отстали от лидера. Хотя на топ-4 команда Гвардиолы вполне претендует. Она, помимо неудачи с «ПСЖ», недавно выступала успешно, почти всегда выигрывала, в том числе у «Челси» на прошлых выходных (3:1).

В общем, тут будет интересная игра. «Ман Сити» имеет реальный шанс не попасть в плей-офф. «Брюгге» — крепкий коллектив, который уже навязывал борьбу другим сильным командам по турниру. Но я всё равно не верю, что «горожане» тут проиграют. Они на такие встречи умеют настраиваться. А неудача в прошлом туре ЛЧ с «ПСЖ» только сильнее их мотивирует. Бельгийцам тяжело тут будет», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».