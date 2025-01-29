ПСВ — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Эйндховене

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.23.

«ПСВ и «Ливерпуль» сойдутся в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов. Ситуация в турнире у них разная. Думаю, «красные», даже несмотря на отсутствие особой мотивации, выиграют тут.

«Ливерпуль» по праву может считаться сильнейшим клубом Европы. Он — пока единственный, кто выиграл во всех семи турах Лиги чемпионов. Только «Барселона» показывает схожие результаты, она шесть раз выиграла и в одном матче уступила. С максимальными 21 очком команда Слота возглавляет турнирную таблицу. Она уже точно попадёт напрямую в 1/8 финала ЛЧ.

И в целом нельзя в чём-то упрекать «Ливерпуль». Обыгрывал он в этой ЛЧ соперников разного уровня. Доставалось и «Реалу» Мадрид (2:0), и «Байеру» (4:0). Высокий уровень мерсисайдцы демонстрируют и в АПЛ, где всё ещё являются главными претендентами на чемпионство — тоже лидируют с отрывом. Так что дела у команды Слота идут просто прекрасно. Она может себе время от времени позволить потерять очки, но на её положение в турнирах это не особо влияет.

У ПСВ в Лиге чемпионов совсем другая ситуация. С 11 очками клуб идёт на 19-м месте и пока проходит в 1/16 финала. Но это не гарантировано ему. Проиграв сейчас, нидерландцы рискуют опуститься за пределы топ-24. Но вероятность этого довольно мала, слишком много чего должно совпасть, чтобы это случилось.

В последних турах ЛЧ ПСВ выглядел неплохо — победил в трёх из четырёх туров. В том числе не уступал представитель Нидерландов «ПСЖ» (1:1) и «Жироне» (4:0). Но проиграл он недавно «Бресту» (0:1), из-за чего и «усложнил себе жизнь» в еврокубке. В домашнем турнире у него схожая ситуация с «Ливерпулем». Коллектив время от времени позволяет себе терять очки. Но всё равно он возглавляет таблицу, имеет отрыв от преследователей.

Я тут верю в успех «Ливерпуля». Думаю, он намерен стать единственной командой Лиги чемпионов, которая победила во всех восьми турах. Это вопрос престижа. Да и мы в этом сезоне редко видим «красных», которые расслабляются и не играют в полную силу, если того не требует турнирная ситуация. ПСВ же находится не в таком хорошем состоянии, чтобы навязывать тут борьбу лидеру турнира», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».