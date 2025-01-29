ПСВ — «Ливерпуль»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Лиги чемпионов в Нидерландах

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 3 за 1.77.

«Последний тур группового этапа Лиги чемпионов — ПСВ против «Ливерпуля». С «Ливерпулем» всё понятно — семь игр, семь побед. Команда показывает отличный результат и уже давно гарантировала себе место в 1/8 финала.

В АПЛ тоже всё на высшем уровне у «красных». Не проигрывали они с сентября, когда уступили «Ноттингем Форест» (0:1). И 8 января этого года произошла «осечка» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги — в гостях уступили «Тоттенхэму». Но то, что «Ливер» выйдет в финал, у меня сомнений нет.

И ПСВ, считаю, можно тоже практически не думать о результате. 100%, 11 очков, которые они имеют, позволят им продолжить участие в Лиге чемпионов, но в 1/16 финала. Потому что «Сити», я уверен, «накидает» «Брюгге», у которого тоже 11 очков, а у «горожан» — восемь. И «Сити» ох как нужна эта победа. Но по разнице они ниже ПСВ, а ПСЖ со «Штутгартом» играет, имея по 10 очков, и вряд ли там будет ничья.

Поэтому волноваться совершенно не о чем ПСВ. Ему нужно просто показать дома смелый, атакующий, может быть, бесшабашный футбол. Смело, не рискуя, рассматриваем пари «тотал больше трёх голов» за 1.77. А кто хочет рискнуть, то «больше четырёх» за 3.10. Ну а я, как вы знаете, не рискую — «тотал больше трёх», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».