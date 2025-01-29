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«Ювентус» — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Италии

«Ювентус» — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Италии
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Бенфика».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Ювентус» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Победа в предстоящем матче может поднять команду в топ-8, что обеспечит прямой выход в 1/8 финала. «Бенфика» с 10 очками находится на грани вылета и нуждается как минимум в ничьей для сохранения шансов на плей-офф.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» недавно потерпел первое поражение в Серии А под руководством Тьяго Мотты, уступив «Наполи» со счётом 1:2. Однако команда демонстрирует стабильную игру в Лиге чемпионов, особенно на домашнем стадионе.

«Бенфика» одержала три победы в пяти последних матчах, но потерпела поражение от «Барселоны» в предыдущем туре Лиги чемпионов.

В составе «Бенфики» стоит отметить Анхеля Ди Марию, который ранее выступал за «Ювентус». У «Юве» в отличной форме Влахович, который четырежды отличился в Лиге чемпионов в этом сезоне.

В этом матче мы ждём результативной игры от обеих команд и ставим на то, что обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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