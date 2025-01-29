«Ювентус» — «Бенфика»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги чемпионов в Турине 29 января

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» с форой (0) за 2.46.

«Ювентус» в прошедшие выходные прервал свою впечатляющую серию в чемпионате Италии без поражений. Туринцы отправились в гости к лидеру в Неаполь и первыми забили, отличился новичок команды Рандаль Коло Муани. Но после перерыва «Наполи» забил дважды, нанёс первое поражение «Ювентусу» и сохранил лидерство в чемпионате. Туринцы же пятые, и вряд ли их амбиции могут быть выше попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. В этом же розыгрыше команда Тьяго Мотты гарантировала себе путёвку в плей-офф, а шанс на восьмёрку сильнейших чуть выше, чем на скудетто.

«Бенфика» начинала сезон с Роджером Шмидтом, но уже в начале сентября немец команду покинул, провалив старт сезона, а вместо него в Лиссабон вернулся Бруно Лаже. Произошёл всплеск и в чемпионате Португалии даже воцарилось троевластие. Но поражение в дерби, а затем ещё пара неудач — и «Бенфика» отстаёт от соседей из «Спортинга» уже на шесть очков. В Лиге чемпионов португальцы нестабильны, то они обыграют «Монако» на выезде, а в прошлом туре умудрились проиграть дома «Барселоне», ведя в счёте 4:2 к 77-й минуте. Сейчас команда Лаже 21-я в таблице, но может остаться за бортом плей-офф.

«Ювентусу» этот матч, по сути, неважен, даже победа вряд ли позволит им получить прямую путёвку в 1/8 финала, ведь для этого много матчей должны завершиться с необходимым для туринцев исходом. «Бенфика» в случае поражения, с большой долей вероятности, опустится ниже 24-й строчки. Победы «Сити» и «Спортинга» сомнений не вызывают, а «ПСЖ» и «Штутгарт» тогда устроит ничья в очном матче. Поэтому эта встреча для лиссабонцев под лозунгом «пан или пропал», и очень кстати, что «Ювентусу» с турнирной точки зрения игра маловажна. Но тонус португальской команды вызывает вопросы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».