«Ювентус» — «Бенфика»: ставка Александра Мостового на матч 8-го тура Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Бенфика».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 8.40.

«Ювентус» и «Бенфика» встретятся в 8-м туре Лиги чемпионов. У гостей сложная ситуация в турнире, они рискуют не попасть в плей-офф. У хозяев поля в этом плане «головной боли» нет. Они спокойно сыграют и как минимум одно очко наберут.

В таблице ЛЧ «Ювентус» идёт на 17-м месте с 12 очками. Финиш в топ-24 ему уже гарантирован — клубы с 25-го и 26-го места отстают от него на четыре очка. Более того, представитель Серии А даже может попасть в топ-8 после этого матча. Правда, слишком много команд выше в таблице должны проиграть, чтобы это произошло. Так что с большой вероятностью мы увидим «Юве» в 1/16 финала еврокубка.

А вот у «Бенфики» пока ничего не решено. Да, она идёт в топ-24 — 21-е место с 10 очками. Но те самые команды с 25-го и 26-го мест отстают от «орлов» уже всего на два очка. К слову, один из этих клубов — «Манчестер Сити». Так что португальцам точно не стоит терять очки в заключительном туре.

Последние матчи в турнире «Бенфика» проводила совсем неважно. У неё всего одна победа в пяти встречах — 3:2 с «Монако». С другими соперниками «орлы» теряли очки, чаще проигрывая, в том числе «Фейеноорду» (1:3) и «Болонье» (0:0).

А вот «Ювентус» в ЛЧ идёт на серии без поражений из четырёх туров. Правда, трижды за этот период он сыграл вничью. Но это уже привычная практика для туринцев в этом сезоне — они и в домашнем чемпионате чаще делят очки, чем побеждают. В последних матчах еврокубка им, к слову, удалось не проиграть «Астон Вилле» (0:0), «Ман Сити» (2:0) и «Брюгге» (0:0).

В последних матчах домашних турниров обе команды выступают примерно так же. «Бенфика» чуть чаще выигрывает, но в последнем туре португальской лиги она уступила клубу «Каза Пия» (1:3). «Ювентус» в Серии А, кстати, тоже проиграл — 1:2 от «Наполи». Этот результат был важен, так как до этого команда Мотты в чемпионате не уступала.

В общем, очевидно, «Бенфика» тут будет играть активно. Ей отсиживаться в обороне нет смысла. Ничья теоретически может устроить клуб. Тем более что для «Ювентуса» такой результат тоже уже привычен.

Но я тут поверю в «Ювентус» — он победит со счётом 2:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».