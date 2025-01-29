«Штутгарт» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Германии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Штутгарт» — «ПСЖ».

Ставка: ничья за 2.60.

«Решающий матч и для «Пари Сен-Жермен», и для «Штутгарта». Команды соседствуют в турнирной таблице — по 10 очков у тех и у других. И ничья практически гарантирует и немецкому клубу, и французскому выход в плей-офф, там им играть стыковые матчи. Мало кто сомневается, что они не сыграют вничью, потому что результат этот удовлетворит и ту, и другую сторону. И ничья у букмекеров оценивается максимально аккуратно — коэффициент 2.6. И если такой коэффициент букмекер даёт, то, как правило, всем всё понятно, что, скорее всего, ничья и будет.

Можно сыграть лобовую ничью за 2.6. Можно попробовать сыграть вариант «ничья и обе забьют». Как-то не верится, что «Штутгарт» и «ПСЖ» просто возьмут и скатают унылые нули. Поэтому тут всё на поверхности. Тут думайте сами. «Обе забьют» — коэффициент 1.7, ничья – 2.6. Ну и соответственно, «обе забьют и ничья». Я думаю, что будет 2.8, где-то в этих цифрах.

Командам нужна ничья, скорее всего, вничью и сыграют. За 2.6 можно попробовать. Считайте как прогноз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».