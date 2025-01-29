«Жирона» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Испании

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Жирона» — «Арсенал».

Ставка: «Жирона» не проиграет за 2.21.

«Жирона» сыграет с «Арсеналом» в 8-м туре Лиги чемпионов. Тут вроде бы всё очевидно. «Канониры» должны набирать три очка. Но я склоняюсь к тому, что исход встречи может нас удивить.

Очень разное турнирное положение у соперников в еврокубке сейчас. «Арсенал» является одним из сильнейших клубов турнира. Он всего два раза потерял очки в семи турах, причём оба раза с итальянскими клубами — уступил «Интеру» и сыграл вничью с «Аталантой». В остальных встречах подопечные Артеты добивались успеха, в том числе со «Спортингом» (5:1), ПСЖ (2:0) и «Монако» (3:0). С 16 очками коллектив идёт на третьем месте, имеет большую разницу забитых и пропущенных мячей. Так что, даже проиграв сейчас, далеко не факт, что он опустится ниже топ-8.

Ну а «Жирона» уже ни за что не борется в этой ЛЧ. Она набрала очки всего один раз за семь туров — обыграла братиславский «Слован» со счётом 2:0. В остальных встречах представитель Ла Лиги уступал, причём соперникам разного калибра. В том числе не справился он с ПСВ (0:5) и со «Штурмом» (0:1). С тремя очками в активе жиронцы идут на 31-м месте и никаких шансов на выход в плей-офф уже не имеют.

В других последних матчах у «Жироны» тоже дела шли не лучшим образом. В чемпионате она недавно проиграла «Севилье» (1:2) и «Райо Вальекано» (1:2), если же брать у неё последние два месяца, то не уступила команда всего два раза.

«Арсенал» в целом выступает лучше, намного чаще выигрывает. Но для клуба, борющегося за трофеи в Англии, не слишком стабилен он, время от времени терпит неудачи, причём в матчах с не самыми сильными соперниками иногда.

Так что и сейчас я не так сильно уверен в успехе «Арсенала». Явный статус фаворита может помешать им концентрироваться, плюс клуб всё равно не хочет терять очки, чтобы финишировать в топ-8. А вот «Жирона» сыграет в своё удовольствие, нервничать не будет.

Так что я рискну и поставлю на то, что «Жирона» не проиграет. Коэффициент на это высокий — 2.21», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».