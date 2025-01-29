«Интер» — «Монако»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов в Милане

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Монако».

Ставка: победа «Интера» за 1.65.

«Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 16 очками после семи туров. Для прямого выхода в 1/8 финала команде достаточно не проиграть в предстоящем матче. Однако поражение может опустить их ниже восьмого места, если учитывать плотность результатов среди команд. «Интер» демонстрирует стабильные результаты, одержав пять побед в последних шести встречах Лиги чемпионов. Примечательно, что последние пять побед были с сухим счётом, что подчёркивает надёжность их обороны. За весь турнир команда пропустила лишь один гол.

«Монако» находится на 10-м месте с 13 очками. Победа в этом матче может поднять их в топ-8, что позволит избежать стадии плей-офф и напрямую выйти в 1/8 финала. «Монако» показывает менее стабильные результаты, проиграв дважды в трех последних турах. Однако в предыдущем матче они одержали победу с минимальным счётом над «Астон Виллой», что свидетельствует о способности команды собраться в ответственные моменты.

У «Интера» травмированы Франческо Ачерби, Хакан Чалханоглу и Хоакин Корреа. Участие Мехди Тареми под вопросом. У «Монако» из-за травм отсутствуют нападающие Фоларин Балогун и Иленикена. В связи с этим был приобретен нападающий из «Штурма» Биерет, который быстро адаптировался в команде.

Учитывая, что «Интер» играет дома и практически не пропускает, поставим на их победу в этой встрече», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».