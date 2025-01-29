Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Монако»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов в Милане

«Интер» — «Монако»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов в Милане
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Монако».

Ставка: победа «Интера» за 1.65.

«Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 16 очками после семи туров. Для прямого выхода в 1/8 финала команде достаточно не проиграть в предстоящем матче. Однако поражение может опустить их ниже восьмого места, если учитывать плотность результатов среди команд. «Интер» демонстрирует стабильные результаты, одержав пять побед в последних шести встречах Лиги чемпионов. Примечательно, что последние пять побед были с сухим счётом, что подчёркивает надёжность их обороны. За весь турнир команда пропустила лишь один гол.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монако» находится на 10-м месте с 13 очками. Победа в этом матче может поднять их в топ-8, что позволит избежать стадии плей-офф и напрямую выйти в 1/8 финала. «Монако» показывает менее стабильные результаты, проиграв дважды в трех последних турах. Однако в предыдущем матче они одержали победу с минимальным счётом над «Астон Виллой», что свидетельствует о способности команды собраться в ответственные моменты.

У «Интера» травмированы Франческо Ачерби, Хакан Чалханоглу и Хоакин Корреа. Участие Мехди Тареми под вопросом. У «Монако» из-за травм отсутствуют нападающие Фоларин Балогун и Иленикена. В связи с этим был приобретен нападающий из «Штурма» Биерет, который быстро адаптировался в команде.

Учитывая, что «Интер» играет дома и практически не пропускает, поставим на их победу в этой встрече», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Интер» — «Монако». Головин всё-таки через стыки
«Интер» — «Монако». Головин всё-таки через стыки
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android