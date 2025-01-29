«Брест» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов во Франции

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Брест» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.60.

«Брест» и «Реал» Мадрид встретятся в 8-м туре Лиги чемпионов, который является последним. Если не знать, как турнир проводили соперники, может показаться, что тут всё весьма предсказуемо. Но я бы не торопился ставить на лёгкую победу гостей.

Уже даже по местам соперников в таблице становится понятно, что в их паре не всё так очевидно. Собственно, «Брест» стоит выше «Реала». С 13 очками он располагается на 13-м месте. Правда, мадридцы уступают сопернику всего на очко и идут 16-ми. Для команды Анчелотти это почти непозволительное положение к концу группового раунда. Уже очень вряд ли удастся ей финишировать в топ-8. Слишком много совпадений должно быть.

А вот «Брест», я думаю, доволен положением своим. Да, недавно он стоял ещё выше, даже шёл в топ-8. Но несколько раз он потерял очки в последних турах – 0:3 от «Барселоны» и 0:2 – от «Шахтёра». Причём до этого представитель Франции шел на серии без проигрышей. В том числе отобрал очки он у «Байера» (1:1).

«Реал», что самое интересное, успел уже в этой ЛЧ проиграть другой французской команде, причём не «ПСЖ» или «Монако». Уступил он «Лиллю» со счётом 0:1. Неудачи с «Ливерпулем» (0:2) и «Миланом» (1:3) уже были более предсказуемыми.

В статистике последних игр они тоже примерно равны. Обе команды почти только выигрывали недавно, изредка уступали. Но всё-таки это последний тур ЛЧ. Призрачные шансы у мадридцев на попадание в топ-8 ещё есть, а этого им для мотивации хватит. Матч пропустит Винисиус из-за перебора жёлтых карточек. Но возможно, где-то это даже пойдёт на пользу «Реалу», может, Мбаппе возьмёт на себя игру полностью.

В общем, «Реал» всё-таки должен выигрывать», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».