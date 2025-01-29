«Интер» — «Монако»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на ЛЧ!

29 января «Интер» примет «Монако» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток в Милане прозвучит в 23:00 мск. Пока соперники по главному клубному турниру Европы борются между собой, ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

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В минувшем туре на прошлой неделе футболисты «Интера» на выезде обыграли пражскую «Спарту» (1:0). Стоит отметить, что миланцы снова сохранили свои ворота в неприкосновенности. Симоне Индзаги выстроил отличную оборону, которую очень сложно взломать. Поэтому итальянский клуб пропустил всего один гол за семь матчей общего этапа. Это лучший показатель среди всех участников розыгрыша.

«Интер» крайне надёжно выступает на своём поле. В текущем сезоне коллектив Индзаги проиграл лишь раз на «Сан-Сиро». В сентябре команда уступила в миланском дерби. Главный тренер «нерадзурри» оптимистично оценивает шансы подопечных на прямой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник заявил, что осталось сделать последний шаг, всё в руках его команды, которая достойно смотрелась против сильных соперников.

«Монако» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов тоже смотрится достойно. У французского коллектива в активе четыре победы, ничья и два поражения. В прошлом туре монегаски на своём поле оказались сильнее бирмингемской «Астон Виллы» (1:0). Российский полузащитник Александр Головин не попал в стартовый состав, но вышел на поле на 65-й минуте.

После семи туров «Интер» набрал 16 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. «Монако» замыкает десятку и отстаёт от соперника на три очка.

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