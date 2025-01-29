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В Москве задержали гендиректора БК «Фонбет» Сергея Анохина

В Москве задержали гендиректора БК «Фонбет» Сергея Анохина
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Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин задержан в Москве, сообщает телеграм-канал 112.

Сергей Анохин

Сергей Анохин

Фото: БК «Фонбет»

По данным источника, бывшего вице-президента РФС подозревают в даче взятки сотрудникам спецслужб. По предварительной информации, функционер передал сотруднику силовых структур взятку в 50 млн рублей. Правоохранительные органы задержали также и получателя денег.

Анохин работает генеральным директором букмекерской компании «Фонбет» с 2022 года. Ранее он занимал пост вице-президента РФС и был членом исполкома организации с 2016 по 2022 год, а с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года возглавлял ФК «Химки».

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