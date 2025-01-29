Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Сергей Анохин покинул БК «Фонбет» в январе. Новый гендиректор компании — Константин Линёв

Сергей Анохин покинул БК «Фонбет» в январе. Новый гендиректор компании — Константин Линёв
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба букмекера «Фонбет» заявила, что задержанный сегодня в Москве Сергей Анохин покинул компанию в январе. Исполняющим обязанности генерального директора стал Константин Линёв.

«Компания FONBET сообщает, что Сергей Анохин покинул пост генерального директора в январе. Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола.

Исполняющим обязанности директора «Фонбет» станет известный всем ветеран отрасли, стоявший у её истоков — Константин Линёв.

Именно при его деятельном участии отрасль букмекерства приобрела правовые очертания и стала такой, какой мы её знаем сегодня — надёжной, прозрачной, подотчётной и социально-ориентированной.

Константин долгое время являлся исполнительным директором и руководителем по правовым вопросам и глубочайшим образом погружён во все сферы деятельности», — говорится в заявлении букмекера.

Сергея Анохина задержали сегодня в Москве по подозрению в даче взятки.

Материалы по теме
В Москве задержали гендиректора БК «Фонбет» Сергея Анохина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android