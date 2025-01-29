Сергей Анохин покинул БК «Фонбет» в январе. Новый гендиректор компании — Константин Линёв

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Пресс-служба букмекера «Фонбет» заявила, что задержанный сегодня в Москве Сергей Анохин покинул компанию в январе. Исполняющим обязанности генерального директора стал Константин Линёв.

«Компания FONBET сообщает, что Сергей Анохин покинул пост генерального директора в январе. Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола.

Исполняющим обязанности директора «Фонбет» станет известный всем ветеран отрасли, стоявший у её истоков — Константин Линёв.

Именно при его деятельном участии отрасль букмекерства приобрела правовые очертания и стала такой, какой мы её знаем сегодня — надёжной, прозрачной, подотчётной и социально-ориентированной.

Константин долгое время являлся исполнительным директором и руководителем по правовым вопросам и глубочайшим образом погружён во все сферы деятельности», — говорится в заявлении букмекера.

Сергея Анохина задержали сегодня в Москве по подозрению в даче взятки.