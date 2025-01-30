«Спартак» — «Краснодар»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: «Спартак» победит за 2.50.

У Мурада Мусаева было много времени на то, чтобы провести работу над ошибками после не лучшего завершения первой части сезона. Однако и Деян Станкович наверняка не терял времени даром. Наверняка оба специалиста будут смело экспериментировать. Краснодарцы на днях провели контрольную встречу с китайским «Чэнду». Без победы (1:1), зато с голом и пищей для размышлений.

Красно-белые ещё не играли, хотя атмосфера на сборах выглядела весьма позитивной. Начали расчищать состав, дан новый виток конкуренции на нескольких позициях. Что касается настроя на предсезонный турнир, у «Спартака» опыт имеется. Предлагаем заключить пари на его лобовую победу.

Красно-белые выиграли оба предыдущих розыгрыша зимнего турнира, хотя при Гильермо Абаскале было много хаоса и игры по наитию. Поставим на эмоциональный заряд и свежесть москвичей. Всерьёз говорить об игровых предпосылках и наработках слишком рано, а вот эмоции и желание — то, что обычно выходит на первый план в подобных случаях.