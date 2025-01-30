«Реал Сосьедад» — ПАОК: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Реал Сосьедад» — ПАОК.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05.

Битва соседей. Баски располагаются на 18-й строчке, ПАОК — на 17-й. В Лиге Европы подопечные Рэзвана Луческу победили только одного действительно сильного соперника — «Ференцварош» (5:0) дома. Один из голов тогда записал на свой счёт Фёдор Чалов. Нечастое явление.

Всё упирается в невысокую результативность. В прошлом сезоне «двуглавые орлы Севера» забивали всем без разбору по три-четыре мяча. В текущем в среднем за встречу заколачивают только 1,8. Причём большая часть голов приходится на долю андердогов. Почему бы не взять классический «низ» по голам? Соперники забивают слишком мало и сами пропускают нечасто.

Фаворита выявить трудно. В целом соперников устроит и ничья. Каждый останется при своём, а отрыв от идущего на 25-м месте в турнирной таблице «Порту» увеличится до трёх очков. Рисковать понапрасну смысла нет. Ну а если уж одна из команд забьёт, вторая наверняка сделает всё, чтобы сравнять. Заключить пари на мирный исход можно за 3.80. Хотя это вариант скорее для одиночной ставки, чем для экспресса.