«Стяуа» — «МЮ»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Стяуа» — «МЮ».

Ставка: обе забьют за 1.85.

Манкунианцы с приходом Аморима всерьёз взялись за Лигу Европы. В последних трёх турах одержали три победы, забив семь мячей. Перед заключительным туром «красные дьяволы» располагаются в топ-4 общей таблицы, набрав 15 очков. Отрыв от девятой позиции составляет два очка, а потому лучше на всякий случай добыть победу. Так не придётся считать дополнительные показатели.

Правда, «Стяуа» — далеко не сахар. Вовсю борется за чемпионство в чемпионате Румынии и тоже претендует на прямое попадание в 1/8 финала Лиги Европы без стыковых встреч. У команды 14 очков и пограничное восьмое место. В данном случае даже ничья не гарантирует путёвку, надо побеждать.

«Стяуа» же может похвастаться победами над ПАОКом (1:0) и «Карабахом» (3:2), а также ничейными исходами в играх с «Олимпиакосом» (0:0) и «Хоффенхаймом» (0:0). А это такие соперники, с которыми могли возникнуть проблемы и у самого «МЮ». «Манчестер Юнайтед» два последних матча в разных турнирах выиграл и находится в хорошем настроении. Наверняка забьёт и, скорее всего, победит. При этом логично ждать гол и от хозяев, ведь у гостей не самая надёжная оборона. Возьмём голы в обе стороны.