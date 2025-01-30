Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Стяуа» — «МЮ»: прогноз на матч Лиги Европы

«Стяуа» — «МЮ»: прогноз на матч Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Стяуа» — «МЮ».

Ставка: обе забьют за 1.85.

Материалы по теме
«Спартак» — «Краснодар». Год новый, привычки старые
«Спартак» — «Краснодар». Год новый, привычки старые

Манкунианцы с приходом Аморима всерьёз взялись за Лигу Европы. В последних трёх турах одержали три победы, забив семь мячей. Перед заключительным туром «красные дьяволы» располагаются в топ-4 общей таблицы, набрав 15 очков. Отрыв от девятой позиции составляет два очка, а потому лучше на всякий случай добыть победу. Так не придётся считать дополнительные показатели.

Правда, «Стяуа» — далеко не сахар. Вовсю борется за чемпионство в чемпионате Румынии и тоже претендует на прямое попадание в 1/8 финала Лиги Европы без стыковых встреч. У команды 14 очков и пограничное восьмое место. В данном случае даже ничья не гарантирует путёвку, надо побеждать.

«Стяуа» же может похвастаться победами над ПАОКом (1:0) и «Карабахом» (3:2), а также ничейными исходами в играх с «Олимпиакосом» (0:0) и «Хоффенхаймом» (0:0). А это такие соперники, с которыми могли возникнуть проблемы и у самого «МЮ». «Манчестер Юнайтед» два последних матча в разных турнирах выиграл и находится в хорошем настроении. Наверняка забьёт и, скорее всего, победит. При этом логично ждать гол и от хозяев, ведь у гостей не самая надёжная оборона. Возьмём голы в обе стороны.

Материалы по теме
Павлович вернётся, Шара Буллет сдаст экзамен. Чего ждать от UFC Fight Night 250
Павлович вернётся, Шара Буллет сдаст экзамен. Чего ждать от UFC Fight Night 250
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android