«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: прогноз на матч в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эльфсборг».

Ставка: обе забьют за 1.93.

Последние результаты «шпор» вызывают разочарование. Из четырёх прошлых матчей в разных турнирах они проиграли три — «Лестер Сити» (1:2), «Эвертону» (2:3) и «Арсеналу» (1:2). Как видно, надёжной оборону назвать очень трудно. «Эльфсборг», в свою очередь, уже завершил сезон в чемпионате Швеции на седьмом месте. Даже по его собственным меркам результат неудовлетворительный. Зато теперь может уделять время только Лиге Европы.

Шведский коллектив при удачных обстоятельствах может остаться в топ-24 даже при поражении в Лондоне. Однако лучше, конечно, набрать хотя бы очко. Терять уже нечего, а отвлекаться — не на что. Поэтому «Тоттенхэму» будет оказано сопротивление, и тому придётся бороться не только со своими тараканами, но ещё попытаться совладать с гостями.

Скорее всего, «Тоттенхэм», даже обескровленный травмами, обыграет «Эльфсборг». Вот только ждать такого разгрома, который ждут букмекеры, мы бы не стали. Ставка на победу гостей с форой (+2) или голы в обе стороны выглядят перспективно. «Шпоры» в Лиге Европы пропускают на протяжении четырёх туров. А единственный разгром состоялся ещё в сентябре — 3:0 с «Карабахом».