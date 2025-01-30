Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: прогноз на матч в Лондоне

«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: прогноз на матч в Лондоне
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эльфсборг».

Ставка: обе забьют за 1.93.

Материалы по теме
«Стяуа» — «Манчестер Юнайтед». Аморим ещё сильнее ощутит годы
«Стяуа» — «Манчестер Юнайтед». Аморим ещё сильнее ощутит годы

Последние результаты «шпор» вызывают разочарование. Из четырёх прошлых матчей в разных турнирах они проиграли три — «Лестер Сити» (1:2), «Эвертону» (2:3) и «Арсеналу» (1:2). Как видно, надёжной оборону назвать очень трудно. «Эльфсборг», в свою очередь, уже завершил сезон в чемпионате Швеции на седьмом месте. Даже по его собственным меркам результат неудовлетворительный. Зато теперь может уделять время только Лиге Европы.

Шведский коллектив при удачных обстоятельствах может остаться в топ-24 даже при поражении в Лондоне. Однако лучше, конечно, набрать хотя бы очко. Терять уже нечего, а отвлекаться — не на что. Поэтому «Тоттенхэму» будет оказано сопротивление, и тому придётся бороться не только со своими тараканами, но ещё попытаться совладать с гостями.

Скорее всего, «Тоттенхэм», даже обескровленный травмами, обыграет «Эльфсборг». Вот только ждать такого разгрома, который ждут букмекеры, мы бы не стали. Ставка на победу гостей с форой (+2) или голы в обе стороны выглядят перспективно. «Шпоры» в Лиге Европы пропускают на протяжении четырёх туров. А единственный разгром состоялся ещё в сентябре — 3:0 с «Карабахом».

Материалы по теме
«Спартак» — «Краснодар». Год новый, привычки старые
«Спартак» — «Краснодар». Год новый, привычки старые
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android