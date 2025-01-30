«Аякс» — «Галатасарай»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Галатасарай».

Ставка: «Галатасарай» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.35.

В трёх предыдущих турах Лиги Европы амстердамцы уступили «Реалу Сосьедад» (0:2), «Лацио» (1:3) и даже РФШ (0:1). Кроме того, вылетели из Кубка Нидерландов, уступив на стадии 1/8 финала АЗ из Алкмара (0:2). На протяжении всего сезона подопечные Франческо Фариоли сталкиваются с большими трудностями с крепкими соперниками. Всё время чего-то не хватает.

«Галатасарай» держит гораздо более уверенный курс: возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции и норовит выйти сразу в 1/8 финала Лиги Европы. До сих пор в первенстве и втором по значимости еврокубковом турнире «львы» идут без поражений. Предлагаем заключить пари на то, что «Галатасарай» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча.

В среднем за игру «львы» забивают 2,4 мяча, но и пропускают нередко — 1,3. Окан Бурук отдаёт предпочтение открытому результативному футболу. А почему нет, если есть возможность и стиль даёт отличные результаты? Турецкий клуб банально выглядит солиднее. И с результатами на чужом поле проблем не имеет.