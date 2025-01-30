«Рома» — «Айнтрахт»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Рома» — «Айнтрахт».

Ставка: обе забьют за 1.75.

Римляне располагаются на 21-м месте, набрав девять очков. Запас от зоны вылета — одно очко.

Конечно, для финиша в топ-24 может хватить и одного очка. Вероятность того, что кто-то из конкурентов свой матч проиграет, достаточно высокая. Только попробуй сначала набери это очко. Немецкий «Айнтрахт» проводит выдающийся сезон. Во-первых, претендует на топ-2 в чемпионате Германии. Во-вторых, имеет реальные шансы остаться вторым в Лиге Европы.

Результаты соответствующие. До ничьей с «Хоффенхаймом» (2:2), которая случилась в последнем туре немецкой Бундеслиги на прошлых выходных, франкфуртцы одержали четыре победы подряд в разных турнирах с общим счётом 9:1. Как видно, нет проблем ни с атакой, ни с обороной. Хотя оппоненты были крепкие: и «Фрайбург» (4:1), и дортмундская «Боруссия» (2:0).

«Айнтрахту», кончено, вылет не грозит. Мотивация может быть не такой серьёзной, как у «Ромы». Да и лететь придётся в Рим из Германии, тратить силы и жертвовать отдыхом. Однако хозяевам ждать подарка от гостей точно не стоит. «Айнтрахт» наверняка будет действовать более спокойно, реализует момент-другой. «Роме» придётся постараться, чтобы наиграть на победу. Счёт будет либо 1:1, либо 2:1. Короче — обе забьют.