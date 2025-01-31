ЦСКА — «Ростов»: букмекеры назвали фаворита матча

31 января состоится матч группового этапа Зимнего Кубка РПЛ, в котором померяются силами ЦСКА и «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Павел Кукуян.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.14, что равно 44% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.20 — около 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.