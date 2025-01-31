Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Ак Барса» нанести «Ладе» пятое поражение подряд в КХЛ

Названы шансы «Ак Барса» нанести «Ладе» пятое поражение подряд в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

31 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» примет «Ак Барс». Встреча пройдёт на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. Первое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

«Лада» идёт на серии из четырёх поражений в КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что равно приблизительно 51% вероятности.

Победа «Лады» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Лада» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.65.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.10.

Материалы по теме
Павлович вернётся, Шара Буллет сдаст экзамен. Чего ждать от UFC Fight Night 250
Павлович вернётся, Шара Буллет сдаст экзамен. Чего ждать от UFC Fight Night 250
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android