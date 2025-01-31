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ЦСКА — «Ростов»: прогноз на матч 31 января

ЦСКА — «Ростов»: прогноз на матч 31 января
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов».

Ставка: ЦСКА победит за 2.17.

Первая часть сезона выдалась для армейцев сложной. Перестраивать схему в короткий срок Марко Николич не решился, изначально нацеливаясь на зимние сборы. Подбор исполнителей тоже не соответствовал модулю с четырьмя защитниками и любимым ромбом в середине.

Армейцы выиграли только дважды в шести предыдущих турах РПЛ, зато активно включились в спарринги на сборах. В январе успели провести две контрольные встречи. Результаты более чем ободряющие: разгромили АГМК (4:1) и «Ордабасы» (3:0). Опять показали красивый динамичный футбол и не постеснялись забить много.

«Ростов» тоже не скучал — обыграл «Родину» (3:2) и разгромил «Согдиану» (3:0) из Узбекистана. И всё же предлагаем заключить пари на лобовую победу ЦСКА. Жёлто-синие выиграли только одну из 10 последних очных встреч. У москвичей, похоже, нет никаких проблем с тонусом, а первая длинная предсезонка с Николичем должна подстегнуть футболистов. Такой шанс увеличить роль в команде! Фаворит очевиден.

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