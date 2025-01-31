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«Вердер» — «Майнц»: прогноз на матч чемпионата Германии

«Вердер» — «Майнц»: прогноз на матч чемпионата Германии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Вердер» — «Майнц».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.85.

Результаты на последнем отрезке сезона свидетельствуют не в пользу «Вердера». Безвыигрышная серия в Бундеслиге насчитывает четыре матча. В предыдущем туре не смогли победить дортмундскую «Боруссию» (2:2), хотя та находится в кризисе. Казалось бы — результат хороший. Но есть нюанс. Оба гола чёрно-желтые забили в неравных составах. С 21-й минуты они действовали в меньшинстве.

«Майнц» тем временем набрал шикарный ход: три поражения при семи победах. «Карнавальный клуб» обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:1), «Баварию» (2:1), франкфуртский «Айнтрахт» (3:1) и «Штутгарт» (2:0). То есть большую часть очков набрал не с аутсайдерами, а с прямыми конкурентами и самыми настоящими грандами. Бо Хенриксен создал команду-сенсацию.

В победу «Майнца» верится больше, но «Вердер» не хотелось бы списывать со счетов. Бременцы выиграли три из четырёх последних очных встреч. А ещё одна ознаменовалась ничьей. У них хорошо получается создавать проблемы «карнавальщикам». Плюс, опять же, родные трибуны.

Возьмём лучше тотал больше 2.5 мяча. У соперников прекрасно обстоят дела с результативностью. В среднем в Бундеслиге и те и другие забивают по 1,7 мяча за матч. В общем, ждём яркое, интересное зрелище. Типичное для чемпионата Германии.

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