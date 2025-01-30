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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставки на матч

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставки на матч
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30 января состоится матч группового этапа Зимнего Кубка РПЛ, в котором «Спартак» примет «Краснодар». Встреча пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение красно-белым. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 38% вероятности.

Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 2.65 — в районе 36%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Спартак» — «Краснодар» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

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