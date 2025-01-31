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«Лада» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ

«Лада» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу КХЛ «Лада» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» победит за 1.90.

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Тольяттинцы выиграли всего лишь пять из 16 предыдущих матчей. 10 поражений потерпели в основное время. О выходе в плей-офф мечтать пока можно, но это именно что мечты. Не более того. «Ак Барс» тем временем ведёт борьбу за первую позицию в Восточной конференции. Пока что располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, хотя по потерянным очкам опережает «Салават Юлаев» и «Трактор». У «Автомобилиста» столько же.

Подопечные Анвара Гатиятулина забрали шесть из восьми предыдущих матчей. Весьма досадно уступили «Амуру» (4:5) и воодушевлённой борьбой за выходом в плей-офф «Сибири» (0:1). За последнее поражение реабилитировались красиво: обыграли в «зелёном дерби» «Салават Юлаев» (4:3 ОТ). Важная победа, которая даст прилив сил и укрепит боевой дух.

Важную шайбу за пять минут до финальной сирены соорудило большинство «барсов». В голевой комбинации поучаствовали лучшие бомбардиры команды — Артём Галимов и Александр Барабанов, а также лучший снайпер — Дмитрий Яшкин. Лидеры казанского клуба в прекрасном тонусе. Но и нижние звенья эффективны. Исправно выигрывают микроматчи и выполняют много черновой работы. Отличный баланс.

Нечего и думать. Берём лобовую победу гостей. Казанцы выиграли шесть из восьми предыдущих официальных очных встреч в основное время.

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