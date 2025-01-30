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«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги Европы

«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги Европы
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Эльфсборг».

Ставка: победа «Эльфсборга» с форой (+2.5) за 1.65.

«Групповой этап Лиги Европы. Последний тур. «Тоттенхэм» против шведского «Эльфсборга». Для тех, кто не знает, сообщаю, что шведский чемпионат проходит по системе «весна-осень» и стартует только 30 марта. Но это не помешало шведам в первом официальном матче 2025 года одержать победу в 7-м туре Лиги Европы. Дома ими была обыграна достаточно крепкая и сильная команда – «Ницца».

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Эльфсборг
Борас, Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И за счёт этой победы у шведов появился шанс остаться в турнире. И они как потомки викингов будут «грызть газон» стадиона «Тоттенхэм Хотспур», чтобы увезти хотя бы очко в этом матче. А учитывая то, что хозяев может тоже устроить ничейный исход, они при этом напрямую попадают в 1/8 финала, то я предлагаю рассмотреть пари на фору «Эльфсборга» (+2.5) за 1.65. Или «обе забьют – да» за 2.15, по причине того, что «Тоттенхэм» постоянно пропускает. Были у него, конечно, матчи «на ноль», и что удивительно, им не смогли забить ни «Ливерпуль», ни «Ман Сити». Но это исключения. Поэтому зимой и был куплен за хорошие приличные деньги новый вратарь.

Но все же я за фору (+2.5) мяча на гостей», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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