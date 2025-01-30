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По делу Сергея Анохина задержали шесть человек

По делу Сергея Анохина задержали шесть человек
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Правоохранительные органы задержали шесть человек по делу бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, сообщает телеграм-канал «112». Все задержанные проходят соучастниками по подозрению в даче взятки на сумму 50 млн рублей.

По данным СМИ, в числе задержанных оказались заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы, а также высокопоставленный сотрудник столичной прокуратуры.

По данным источников, задержание никак не связано с работой Анохина в «Фонбет». Более того, пресс-служба букмекера заявила, что задержанный покинул пост генерального директора компании в январе. Исполняющим обязанности на этой должности стал Константин Линёв.

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