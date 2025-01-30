«Брага» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на игру Лиги Европы в Португалии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Брага» — «Лацио».

Ставка: победа «Браги» со счётом 2:1 за 7.20.

«Брага» и «Лацио» встретятся в 8-м туре Лиги Европы 30 января. У соперников тут будет совершенно разная мотивация. Римляне уже гарантировали себе попадание в 1/8 финала. А португальцы рискуют вообще не попасть в плей-офф. Так что тут жду борьбы, но не уверен в успехе гостей.

«Лацио», несомненно, пока лучший клуб Лиги Европы. Собственно, турнирная ситуация это подтверждает – первое место, отрыв от преследователей в три очка и более, отсутствие поражений. Только один раз команда Барони потеряла очки – 0:0 с «Лудогорцем». В остальных встречах она выигрывала. Причём пропущенных голов у представителя Италии почти меньше всех в турнире – четыре. Только «Олимпиакос» пропускал меньше, но и забитых голов у него почти в три раза меньше, чем у «Лацио».

А вот у «Браги» ситуация в ЛЕ намного хуже. С семью баллами она сейчас идёт за пределами топ-24, на 27-м месте, что значит, что команда не проходит пока в плей-офф. Да, шансы на продолжение участия в турнире у неё ещё есть – ряд клубов с 21-го по 24-е место имеют в активе всего на два очка больше. Но португальцам теперь надо, помимо собственной победы, ждать их поражений. Не будем забывать, что в таком же положении находятся сейчас «Порту» и «Твенте», у них статистика лучше, поэтому они тоже опережают «Брагу».

За семь туров еврокубка «Брага» выиграла всего дважды – оба раза дома, 2:1 с «Маккаби» Тель-Авив и 3:0 с «Хоффенхаймом», в общем, с не самыми сложными противниками. Но зато «Лацио» в гостях выступал лучше всех в турнире, только выигрывал. В том числе удалось римлянам на выезде выиграть у «Аякса» — 3:1.

Причём, если в Лиге Европы «Лацио» выступает лучше всех, то в Серии А у него всё далеко не так хорошо. В последних пяти турах всего одна победа в активе. В таблице клуб всё ещё идёт в топ-4, но уже сильно отстаёт от лидеров. «Брага» же в своём чемпионате выступает намного лучше – в последних турах почти только выигрывает, пытается догнать лидеров.

В целом я тут всё-таки склоняюсь к успеху португальского коллектива. «Лацио» уже нет смысла оставлять тут все силы на поле. Ему необходимо уже концентрироваться на Серии А, где он чаще проигрывает. А вот «Брага» находится в неплохой форме, если судить по последним матчам. Сейчас она ещё и будет стремиться победить, чтобы попасть в плей-офф», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».