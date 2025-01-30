«Стяуа» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги Европы 30 января

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги Европы «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«В Бухаресте состоится матч Лиги Европы между «Стяуа» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды стремятся закрепиться в топ-8, чтобы напрямую выйти в 1/8 финала турнира.

В последних матчах команда Элиаса Хараламбуса показала неплохие результаты: ничья с «Германштадтом» (1:1), победа над «Карабахом» (3:2) в Лиге Европы и минимальная победа над «Арадом» (1:0) в национальном чемпионате. На данный момент «Стяуа» делит первое место в чемпионате Румынии с «Университатей». Главным «козырем» команды является нападающий Даниэль Бырлиджа, забивший в национальном чемпионате 10 голов.

Под руководством Рубена Аморима «красные дьяволы» улучшили свои результаты, поднявшись на четвёртое место в Лиге Европы после победы над «Рейнджерс» (2:1). Одним из лидеров команды является Амад Диалло: у него шесть голов и столько же результативных передач в АПЛ.

Румынская команда не проигрывала на своём поле в текущем розыгрыше Лиги Европы, что придаёт ей уверенности перед предстоящей встречей. Однако «Манчестер Юнайтед» успешно выступает в гостевых матчах на этом турнире.

Обе команды редко уходят с поля, не забив мячей в ворота соперника. Поставим на то, что и «Стяуа», и «Манчестер Юнайтед» смогут отличиться в этой встрече», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».