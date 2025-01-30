«Рома» — «Айнтрахт»: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги Европы в Риме

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Айнтрахт».

Ставка: «Рома» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.99.

«Рома» сыграет против «Айнтрахта» в последнем туре Лиги Европы. Римлянам нужна победа. Они набрали всего девять очков. В прошлом туре команда проиграла АЗ, хорошей контратакующей команде, в гостях. И «Роме» теперь, чтобы не выпасть за пределы топ-24, не выпасть за пределы команд, которые пройдут в плей-офф соревнований, тут нужна победа. И тогда «Рома» может не оглядываться, она пройдёт дальше.

«Айнтрахт» — одна из лучших команд Лиги Европы. Он идёт вверху, в топ-8. Клуб с высокой степенью вероятности уже гарантировал себе выход напрямую в 1/8 финала. Вряд ли из топовой восьмёрки «Айнтрахт» вылетит,

Поэтому мотивированнее здесь «Рома». Она в чемпионате сейчас обыграла «Удинезе» со счётом 2:1. И вообще, в последних восьми матчах пять побед у «Ромы» во всех турнирах с Раньери. И, в общем, отрезками команда вполне себе симпатичный контратакующий футбол показывает. Хотя в Лиге Европы «Рома» — лидер по владению, почти 60% у неё.

«Айнтрахт» уже без Мармуша, который ушёл в «Манчестер Сити», привыкает жить, играть. В прошлом туре Лиги Европы клуб обошёл «Ференцварош», а в чемпионате — выступил вничью с «Хоффенхаймом» в гостях. Тогда «красные» вели в счёте долгое время, но не заслужили победу. Прагматичный и пассивный стиль, который выбрал «Айнтрахт», в том матче, в общем, не сработал. И заслуженно «Хоффенхайм» в итоге счёт сравнял. Понимает уже Экитике после ухода Мармуша, что он должен становиться лидером команды. Он забил «Ференцварошу», он забил и в матче с «Хоффенхаймом».

Я думаю, здесь нужно учитывать большую мотивацию «Ромы». Я выбрал комбинированную ставку, в связи с этим — «Рома» не проиграет и общий тотал голов в матче больше 2.5» с коэффициентом 1.99. Я думаю, что «Айнтрахт» на контратаке, может быть, свой гол найдёт и забьёт. Ну а «Рома» должна играть с позиции силы. Она, я думаю, должна выступать основой и, в общем, должна точно не проиграть», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».