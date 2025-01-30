ЦСКА — «Северсталь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Северсталь».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.12.

«Эти команды 21 января сыграли друг с другом в Череповце и подарили любителям хоккея настоящий триллер, в котором «Северсталь» вела 4:1 к середине матча, но благополучно упустила всё преимущество, позволив ЦСКА сравнять счёт за 11 секунд в большинстве. В серии буллитов череповчане свою победу себе забрали, а лучше сказать, вернули.

А ведь в начале сезона, 14 сентября, «Северсталь» тоже выиграла, правда тогда в основное время со счётом 4:2. Получается так, что пока Андрей Козырев переигрывает Илью Воробьёва со счётом 2:0 по матчам. Да и вообще череповчане то и дело находятся на втором месте Запада. Настоящая фантастика!

У армейцев же, наоборот, печальный период. Да, в таблице команды разделяют всего три очка и у ЦСКА ещё два матча в запасе. Но последние результаты, да и вообще выступления в 2025 году, оставляют желать лучшего: девять матчей и семь поражений при двух победах, одна из которых за пределами основного времени. Плюс травмы. Лечатся Саморуков, Абрамов и Просветов.

Кажется, армейцы в каком-то небольшом кризисе. 27 января проиграли «Спартаку»: по счёту 1:4, с двумя пропущенными шайбами в пустые ворота. Так что, по сути, 1:2. Но игра… какая-то она блёклая. Той уверенности, того запала, той мощи, той твёрдой руки, которая была с 23 октября по 29 декабря, не стало. За тот период ЦСКА провёл 21 матч, в котором одержал 18 побед. 18 побед! В конкурентной лиге, коей сейчас является чемпионат КХЛ, это по-настоящему сильный отрезок. И вот с наступлением 2025 года всё испарилось. Отдельными фрагментами, отдельными вспышками что-то просматривается, но былой строгости и уверенности нет.

В общем, тот редкий случай, когда все предматчевые расклады как будто в пользу «Северстали», и это несмотря на то, что команда Козырева в гостях у ЦСКА. Рисковый матч, сложный для прогноза именно по исходу.

Может, вообще зайти с тотала? А что — за ТБ (5.5) можно получить 2.12. Вполне себе прилично. Да и с голами проблем нет, тем более у ЦСКА нет Просветова», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».