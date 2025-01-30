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ЦСКА — «Северсталь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ 30 января

ЦСКА — «Северсталь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ 30 января
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.10.

«Ещё несколько лет назад невозможно было представить, чтобы «Северсталь» в турнирной таблице КХЛ была выше ЦСКА. Но теперь это реальность. У команды из Череповца идёт победная серия в пять матчей, она занимает вторую строчку на Западе. Армейцев, наоборот, лихорадит: семь поражений в девяти матчах января. Тучи над Ильёй Воробьёвым вновь, как и в начале осени, сгущаются. Москвичи показывают неяркий хоккей, уступают и сильным командам, и клубам из нижней части таблицы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды на прошлой неделе уже встречались. В Череповце победу одержали хозяева (5:4 ОТ). Интересно, что «Северсталь» дважды вела в три шайбы, но упустила преимущество и смогла победить только в дополнительное время. Нынешний матч будет уже третьим между клубами в этом сезоне. Первая встреча состоялась ещё 14 сентября, тогда «Северсталь» вновь была сильнее (4:2).

Предстоящая игра обещает быть напряжённой и результативной, с возможным преимуществом «Северстали» в атаке. По заброшенным шайбам Череповец в топ-10 лиги (148), где-то близко — ЦСКА (139). Поставим на тотал больше 5.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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