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«Спартак» — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Спартак» — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – СКА.

Ставка: ТБ 6 за 1.96.

«Отдельно радует то, что самые принципиальные во всей КХЛ соперники к очной встрече подходят в классных кондициях. За плечами «Спартака» — волевая победа над грозным «Локомотивом» и уверенные два очка в дерби против армейцев. СКА тоже почувствовал уверенность. Три победы в четырёх последних встречах, а состоявшийся неделю назад провал во встрече с «Динамо» также очевидно пошёл команде Ротенберга на пользу – в плане самоотдачи и дисциплины.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что мы увидим точно – так это результативный хоккей. 6 шайб на двоих – минимум, что увидят столичные болельщики. У «Спартака» травмирован основной вратарь, у СКА такого в принципе нет, оборона обеих команд способна «привезти» пару голов в любой момент. Предсказать победителя сложнее. У невских армейцев, после Нового Года проигравших «Спартаку» дома 0:5, неизбежно будет сверхнастрой. Но он и у красно-белых будет. Высока вероятность ничьей в основное время. Либо минимальной победы гостей. Всё-таки в пользу Питера может сыграть превосходство в мастерстве нападающих», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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