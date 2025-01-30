«Бостон» — «Виннипег»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Бостон» — «Виннипег».

Ставка: победа «Виннипега» за 2.45.

«Виннипег» продолжает свой фантастический регулярный чемпионат. Канадский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и в настоящий момент имеет четыре победы подряд. Вратарь Коннор Хеллебайк уверенно движется ко второй «Везине» подряд, у него всего четыре поражения в 35 матчах сезона и 92,7% отражённых бросков. Стабильнее него в лиге голкипера нет. В атаке у «Джетс» всё тоже неплохо: центрфорвард Виларди в последних пяти матчах набрал восемь очков. За голы в команде ответственными выступают Шайфли и Коннор (по 29 шайб, у Кайла в последних пяти играх — три шайбы).

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 31 января 2025, пятница. 03:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Бостона» всё не так радужно. Команда пока ещё нестабильно играет и рискует пролететь мимо плей-офф, если кто-то из конкурентов вдруг сделает резкий рывок. В последнем матче «Брюинз» проиграли «Баффало» 2:7. Впереди серьёзные соперники: «Виннипег», «Рейнджерс». Есть риск вновь, как и в начале января, устроить себе длительную серию поражений (тогда было шесть подряд). Здорово выглядит у «Мишек» Пастрняк, который в пяти последних встречах набрал 9 (3+6) очков. Но одного чеха недостаточно до хорошего результата.

Команды уже встречались в этом сезоне. 10 декабря «Виннипег» разнес «Бостон» со счётом 8:1. В этот раз такого крупного счёта быть не должно, но победа, вероятно, останется за канадцами. Поставим на победу «Джетс» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».