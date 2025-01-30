«Динамо» Москва — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.92.

«Из девяти матчей в январе динамовцы проиграли лишь два. Поражение от «Сочи» было типичной разовой сенсацией, поражение в Ярославле – подтверждением того, что по-настоящему обученный и дисциплинированный соперник команде Кудашова всё ещё не по зубам. Но «Локомотив» такой один на всю лигу. «Торпедо» в нынешнем состоянии вряд ли способно доставить московскому клубу много проблем.

Это было видно в предыдущую субботу, когда нижегородцы дома «сгорели» динамовцам 1:4. Это видно по статистике встреч команды Ларионова с топ-клубами: после 23 ноября, когда случился выигрыш в Ярославле, нижегородцы в таких матчах не побеждали. Вряд ли они зацепятся за очки и теперь. Бело-голубые три недели не забивали дома больше трёх шайб – сейчас хорошая возможность наконец-то порадовать своих болельщиков яркой игрой. В предстоящей встрече будет как минимум шесть голов на двоих», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».