«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на матч Зимнего Кубка РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.68.

«В первом матче Зимнего Кубка РПЛ обладатель этого трофея «Спартак» сыграет с лидером первой части чемпионата России «Краснодаром». Сами москвичи, отставая на два очка, идут на третьем месте.

Розыгрыш Кубка в Абу-Даби на этот раз более серьёзный по составу участников, и поражение в первом матче может сразу же повлиять на шансы команды.

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 30 января 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Ещё до начала турнира «Спартак» сыграл вничью с представляющим Первую лигу новороссийским «Черноморцем». Ведя 3:0 к 55-й минуте, москвичи умудрились пропустить три. «Краснодар» тоже не смог победить, во встрече с бронзовым призёром китайской Суперлиги «Чэнду», наоборот, отыгравшись со счёта 0:1.

Обе команды редко действуют от обороны, и отличиться большим количеством забитых мячей им может помешать разве что ещё не оптимальная форма (чемпионат РПЛ возобновляется в самом конце февраля) и обычная для таких соревнований ротация — для проверки всей обоймы игроков. Хотя последнее — палка о двух концах. И как тут не вспомнить, что в последнем матче подобного межсезонного турнира в Эмиратах два года назад «Спартак» выиграл у «Краснодара» — 4:0. Кстати, сразу после этого, в возобновившемся чемпионате, была победа красно-белых дома — 4:3.

А в нынешнем чемпионате России после 18 туров оба клуба находятся в числе четырёх лидеров по забитым мячам. Команды уже сыграли друг с другом в обоих кругах, победив в октябре и декабре — каждый на чужом поле с одинаковым счётом 3:0. Кстати, удачный матч спартаковцев вписался в их победную серию из шести игр в РПЛ, которой они завершили прошлый год. Заметим, что были тут, в частности, победы над ЦСКА (2:0) и «Локомотивом» (5:2).

А вот «Краснодар» не имел побед в пяти матчах подряд перед Новым годом: помимо проигрыша «Спартаку», он ещё четыре раза (включая кубковую встречу) сыграл вничью.

Несмотря на это, на нынешнем этапе я бы говорил о примерном равенстве сил двух соперников», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».