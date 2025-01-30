«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на игру Зимнего Кубка РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.90.

«Спартак» перед сезоном возглавил Деян Станкович, поначалу не хватало стабильности. Прошло время, серб освоился, и футболисты привыкли к его требованиям. Плюс Манфред Угальде стал забивать пачками. На зимнюю паузу в чемпионате страны красно-белые ушли на третьей строчке, а отставание от лидера всего два очка. В Кубке России «Спартак» групповой этап прошёл уверено, но в 1/4 Пути РПЛ вылетел от «Ростова» и теперь попробует свои силы через Путь регионов.

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 30 января 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Краснодар» в концовке прошлого сезона и сам титул упустил, и «Динамо» его лишил, но появилось ощущение, что с возвращением Мурада Мусаева в этом чемпионате «быки» будут серьёзной угрозой. Так и вышло, серия из 11 побед подряд была чуть смазана концовкой 2024 года, в последних четырёх турах было три ничьих и домашнее разгромное поражение от «Спартака». При этом запаса хватило, чтобы уйти на паузу лидером таблицы, пусть и опережая «Зенит» только по дополнительным показателям.

Зимний Кубок РПЛ уже не просто традиция, а привлекает внимание болельщиков, да и команды к нему относятся чуть серьёзнее, нежели к обычным товарищеским играм. И все же этот турнир — элемент подготовки команд ко второй части сезона, а потому и новичков надо опробовать, и разные сочетания в линиях, хотя от трофея никто намеренно отказываться не будет. Учитывая, что приобретений на трансферном рынке нет и у «Спартака», и у «Краснодара», мы увидим привычные команды. Уже три матча подряд забивала лишь одна из команд, пора бы прервать эту традицию», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».