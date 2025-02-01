Названы шансы «Ливерпуля» одержать третью подряд победу в АПЛ

В субботу, 1 февраля, на стадионе «Виталити» в Борнмуте состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Мерсисайдцы идут на серии из двух побед в АПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 4.80 — это около 21% вероятности. Ничья доступна за 4.50 (22%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Борнмуте. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.