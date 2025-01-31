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ЦСКА — «Ростов»: прогноз и ставки на матч 31 января

ЦСКА — «Ростов»: прогноз и ставки на матч 31 января
Кто победит в матче ЦСКА — «Ростов»?
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31 января состоится матч группового этапа Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором померяются силами ЦСКА и «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Павел Кукуян.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.14, что равно 44% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.20 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

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