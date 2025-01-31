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«Лада» — «Ак Барс»: прогноз и ставки на матч КХЛ в Тольятти

«Лада» — «Ак Барс»: прогноз и ставки на матч КХЛ в Тольятти
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31 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» примет «Ак Барс». Встреча пройдёт на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. Первое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

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«Лада» идёт на серии из четырёх поражений в КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Лады» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Лада» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.65.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.10.

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