«Вердер» — «Майнц»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

31 января состоится матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене местный «Вердер» примет «Майнц». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вердера» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет около 39% вероятности.

Победа «Майнца» оценивается коэффициентом 3.05 — приблизительно 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35, что составляет около 29%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вердер» — «Майнц» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.