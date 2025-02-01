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Оценены шансы «Баварии» выиграть шестой матч подряд в Бундеслиге

1 февраля состоится матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене местная «Бавария» примет «Хольштайн». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Мюнхенцы идут на серии из пяти побед в чемпионате Германии.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.06, что составляет около 94% вероятности.

Победа «Хольштайна» оценивается коэффициентом 43.0 — приблизительно 2%. Ничейный исход можно найти в линии за 17.0, что составляет около 4%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Хольштайн» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 5.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.