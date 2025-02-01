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«Эвертон» — «Лестер»: букмекеры определили фаворита

«Эвертон» — «Лестер»: букмекеры определили фаворита
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1 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Эвертона» предлагается с коэффициентом 1.85, что равно около 53% вероятности.

Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 4.80 — в районе 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 26%.

В то же время, аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Лестер» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

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