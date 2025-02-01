«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.95.

Удачный отрезок позволил «вишням» забраться в топ-7 АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего одно очко. Понятно, что к условным «Манчестер Сити» и «Челси» в данном случае доверия больше, ведь они дольше и чаще демонстрируют высокий уровень. Однако, если получится сохранить такой же настрой и ход, еврокубки станут реальностью.

И всё же у «Ливерпуля» в предстоящем матче шансов на победу гораздо больше, нежели у «Борнмута» шансов хотя бы на ничью. Арне Слот позволил отдохнуть своим лидерам, а потому о преимуществе в свежести у хозяев речи не идёт. Кроме того, в 1-м туре ливерпульцы победили со счётом 3:0, хотя борнмутцы на тот момент тоже играли бодро.

В этот раз, кончено, столь серьёзной разницы в счёте не ждём, но победа «Ливерпуля» здесь напрашивается. При этом как минимум на два мяча соперники наиграть должны. Хотя, с учётом солидной результативности, которую демонстрируют в последних матчах футболисты «Борнмута», здесь можно будет увидеть три, а то и пять голов. Счёт может быть 2:1 в пользу гостей.