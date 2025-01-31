Овечкин забил «Оттаве». Сыграл коэффициент 4.50

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:4 ОТ).

Форвард поразил ворота канадского клуба на 54-й минуте. Также Овечкин отдал две результативные передачи.

Для Овечкина эта шайба стала 876-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 18 шайб.

Букмекеры отдавали небольшое преимущество «Вашингтону»: победа гостей в основное время шла за 2.45, а с учётом ОТ и буллитов — за 1.85. Заключить пари на ничью по итогам 60 минут предлагали за 4.00: с 1000 рублей выигрыш составил бы 4000 рублей.

На гол Овечкина давали коэффициент 1.85, а на гол россиянина в третьем периоде — 3.50. Заключить пари на ТБ 2.5 очка Овечкина предлагалось за 4.50.