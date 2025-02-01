«Эвертон» — «Лестер»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Лестер».

Ставка: «Эвертон» не проиграет и тотал меньше 2.5 гола за 2.20.

«Лестер» прервал семиматчевую серию поражений в чемпионате Англии, на днях победив… «Тоттенхэм» (2:1). Один из голов забил Джейми Варди. 11 января ему стукнуло 38 лет. И без того находящиеся внизу таблицы «лисы» могут лишиться очков из-за нарушения правил АПЛ. На внутренней кухне даже после победы впервые за долгое время вряд ли царит позитивная атмосфера. Негатива накопилось с три короба. Предлагаем заключить пари на 1Х + тотал меньше 2.5 мяча.

«Ириски» в АПЛ проиграли только девять раз, хотя ничьих много — восемь штук. Как и «Лестеру», им не хватает мощи в атаке. Плохо получается как конструировать атаки, так и завершать. «Эвертон» забивает реже всех в лиге. Зато сзади более-менее надёжно, исправно выручает Джордан Пикфорд. Голкипер сборной Англии в порядке.

Немаловажно, что встреча пройдёт на «Гудисон Парк». Поддержка болельщиков должна помочь «ирискам» набрать важные очки. В гостях в АПЛ хуже «Лестера» выступает разве что замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон». Доверимся статистике.