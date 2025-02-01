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«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» победит за 2.20.

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«Вулверхэмптон» плох. Уступил в четырёх последних турах английской Премьер-лиги, и победой над скромным «Бристоль Сити» (2:1) в Кубке Англии это не перекрыть. После 23 туров располагается на 18-м месте в турнирной таблице, в зоне вылета. Будет неудивительно, если вылетит в итоге в Чемпионшип.

То, что «Вулвз» сыграют на домашнем стадионе, тоже особой погоды не сделает. Хуже них в АПЛ по набранным очкам в домашних матчах только два клуба — «Ипсвич Таун» и «Саутгемптон». Оба также пытаются сохранить прописку. Назначение Витора Перейры на пост главного тренера в конце декабря придало небольшой импульс, но не изменило ситуации в целом.

Букмекеры предлагают на победу «Астон Виллы» коэффициент, который даже превышает 2.00. Этим надо пользоваться. В первом круге бирмингемцы выиграли со счётом 3:1. На этот раз могут победить приблизительно с тем же счётом, если учитывать проблемы в обороне у соперника. «Вулверхэмптон», к слову, пропустил 11 мячей за пять прошлых встреч в разных турнирах.

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