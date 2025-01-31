ЦСКА — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на матч Зимнего Кубка РПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Нужно сказать, что Николич всё-таки перестраивает схему команды с трёх центральных защитников на двух, то есть схема будет более атакующая и именно в сторону атаки направлены изменения, которые хочет сделать Николич для команды.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B 31 января 2025, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ростов» всегда экспериментирует на сборах, команда всегда играет раскованно, пытается от ворот разыгрывать больше, мяч не отдавать. В общем, не бояться эти мячи пропускать, соответственно сами довольно-таки прилично забивают.

Это я всё к тому, что жду голевой матч. ЦСКА надо показать, что они могут в атаке, ну а «Ростов» — это, в принципе, команда, которая много забивает и пропускает. Учитывая, что для ЦСКА результат важнее, чем для «Ростова», я думаю, что по итогам матча армейцы окажутся сильнее, но при этом обе команды забьют и голы в матче будут», — приводит слова Мора «РБ Спорт».