ЦСКА — «Ростов»: прогноз Олеси Серёгиной на игру Зимнего Кубка РПЛ
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Телеведущая Олеся Серёгина дала прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Ростов».
Ставка: победа ЦСКА за 2.20.
«Если смотреть на контрольные матчи, которые прошли накануне, то обе команды достаточно сильно выкладывались, и у тех, и у других много побед. Но кажется, что Карпин опять выбирает какой-то экспериментальный формат, «Ростов» выглядит немного слабее ЦСКА в этой битве. Команда Николича будто бы более консервативно и слаженно играет, показывает командный футбол и на фоне «Ростова» выглядит посильнее.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мне кажется, что в этой схватке будет сильнее ЦСКА, поэтому можно присмотреться к ставке на победу ЦСКА», — приводит слова Серёгиной «РБ Спорт».
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