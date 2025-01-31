ЦСКА — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на матч предсезонного турнира

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Ростов».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Московские армейцы вошли в этот сезон с новым главным тренером, им стал сербский специалист Марко Николич, хорошо знакомый нашим поклонникам по работе в столичном «Локомотиве». Какого-то прогресса в игре красно-синих нет, но главное — они проиграли все матчи лидерам чемпионата. И «Зениту», и «Краснодару», и «Спартаку». Потому вряд ли стоит удивляться, что сейчас они занимают шестую строчку, отставая от лидеров на восемь очков. Зато в Кубке России армейцы уже в полуфинале в Пути РПЛ, где им предстоит двухматчевое противостояние с «Динамо».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B 31 января 2025, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ростов» в турнирной таблице нашего чемпионата идёт аккурат за своим ближайшим соперником, правда, разрыв между ними аж пять баллов. Но это, скорее, чудо, учитывая, как команда с берегов Дона провела осенний отрезок. В восьми матчах во всех турнирах ни одной победы и всего три ничьих. Поэтому такое положение в нашем чемпионате — весьма неплохой расклад. В Кубке России зато ростовчане выступают отлично, они также уже в полуфинале Пути РПЛ, на прошлой стадии выбив «Спартак», а теперь их ждёт многократный чемпион «Зенит».

Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби пусть и является товарищеским турниром, но когда ты играешь со своими принципиальными соперниками по чемпионату, то проигрывать не хочешь. Но сборы есть сборы, потому тренерские эксперименты никуда не денутся, а значит, составы могут были любые, да и играть футболистам предстоит под нагрузками. Обе команды сыграли уже по два контрольных матча, армейцы забили семь, ростовчане шесть. Потому голов можно ждать и в этот раз», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».